В Таиланде в результате взрыва погибли четверо военнослужащих

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Четыре военнослужащих погибли, еще шесть человек получили ранения в результате взрыва в провинции Паттани на юге Таиланда. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил представитель регионального военного командования Прамоте Пром-ин.

По его данным, мощное самодельное взрывное устройство было спрятано в дренажной трубе одного из провинциальных шоссе и сработало, когда в зоне поражения оказался патрульный автомобиль. От взрыва машину разорвало на две части. Как уточняется, среди пострадавших пятеро военнослужащих, а также одно гражданское лицо.

За атакой на патруль могут стоять действующие в регионе сепаратисты, уточнил Прамоте Пром-ин.