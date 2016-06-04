​В Таиланде турист погиб при обрушении отеля, семеро остаются под завалами

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Один турист погиб, еще семеро оказались под завалами в субботу в результате обрушения двухэтажного отеля на острове Чанг в провинции Трат в Таиланде, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Среди тех, кто оказался под завалами, есть двухлетний ребенок", - уточнили в местной полиции.

По предварительным данным, причиной обрушения отеля, состоящего из четырех номеров, послужил сильный ливень. На месте ЧП работают спасатели. Национальность пострадавших не сообщается.