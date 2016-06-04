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    ​В Таиланде турист погиб при обрушении отеля, семеро остаются под завалами

    Среди тех, кто оказался под завалами, есть двухлетний ребенок

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Один турист погиб, еще семеро оказались под завалами в субботу в результате обрушения двухэтажного отеля на острове Чанг в провинции Трат в Таиланде, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Среди тех, кто оказался под завалами, есть двухлетний ребенок", - уточнили в местной полиции.

    По предварительным данным, причиной обрушения отеля, состоящего из четырех номеров, послужил сильный ливень. На месте ЧП работают спасатели. Национальность пострадавших не сообщается.

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