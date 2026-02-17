В Таиланде шесть россиян пострадали при падении лифта
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 11:31
Шесть россиян пострадали при падении лифта в отеле на острове Пхукет в Таиланде.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Khao Phuket.
Все пассажиры лифта с травмами были доставлены в больницу.
