В Таиланде проходит спецоперация из-за сообщения о возможных взрывах в Бангкоке

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Полиция Таиланда задержала десять подозреваемых в ходе спецоперации, объявленной силовиками после сообщения о готовящихся в Бангкоке терактах в конце текущего месяца, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местных СМИ, сотрудники полиции тщательно проверяют автомобили на въезде в город, разыскивая предполагаемых преступников, десять человек уже задержаны и будут допрошены в ближайшее время.

Согласно данным правоохранительных органов, для организации взрыва может быть использован автомобиль, начиненный взрывчаткой. В качестве возможных целей злоумышленников называются аэропорты, парковки в местах массовых скоплений туристов.