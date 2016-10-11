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    В Таиланде проходит спецоперация из-за сообщения о возможных взрывах в Бангкоке

    Полиция Таиланда задержала десять подозреваемых в ходе спецоперации

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Полиция Таиланда задержала десять подозреваемых в ходе спецоперации, объявленной силовиками после сообщения о готовящихся в Бангкоке терактах в конце текущего месяца, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным местных СМИ, сотрудники полиции тщательно проверяют автомобили на въезде в город, разыскивая предполагаемых преступников, десять человек уже задержаны и будут допрошены в ближайшее время.

    Согласно данным правоохранительных органов, для организации взрыва может быть использован автомобиль, начиненный взрывчаткой. В качестве возможных целей злоумышленников называются аэропорты, парковки в местах массовых скоплений туристов.

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