В Таиланде полиция завершила расследование взрыва в центре Бангкока

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Таиланде полиция завершила расследование обстоятельств взрыва в центре столицы, унесшего в середине августа жизни 20 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, двоим иностранцам, проходящим по этому делу, на следующей неделе будут предъявлены официальные обвинения.

"Мы полагаем, что следствием собраны достаточные доказательства виновности этих людей", - сообщил журналистам новый глава национальной полиции страны Чактип Чайчинда, приступивший к исполнению обязанностей в начале октября.

В ходе расследования полиции удалось задержать двух иностранных граждан. По версии следствия, гражданин Турции Адем Карадаг заложил взрывное устройство на перекрестке Ратчапрасонг, а гражданин Китая Юсуф Мираили привел в действие детонатор с помощью мобильного телефона.

В состав преступной группы, ответственной за взрыв, входили по меньшей мере 17 человек. Большинству из них удалось скрыться за границей, считают в полиции.