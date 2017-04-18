В Таиланде погибли в ДТП почти 400 человек за неделю буддийских праздников

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Триста девяносто человек погибли, 3 808 ранены в 3 690 дорожно-транспортных происшествиях в Таиланде за "семь опасных дней" с 11 по 17 апреля во время недельного празднования Сонгкрана, Нового года по буддийскому лунному календарю.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил журналистам постоянный секретарь министерства внутренних дел страны Крисада Бунрат.

По сравнению с прошлым годом смертность в ДТП во время Сонгкрана снизилась на 12%, заявил Бунрат, пояснив, что правительство видит в этом "определенный успех" государственной кампании по обеспечению безопасности движения в период праздников.

По данным МВД, 43% всех аварий произошли по вине нетрезвых водителей, 28% — в результате превышения разрешенной скорости. 85% происшествий произошли с участием мотоциклистов. Наибольшее количество ДТП происходило между 16.00 и 20.00 каждого из семи дней праздника, сообщил Бунрат.

В последние годы Таиланд занимает одно из первых мест в мире по смертности в ДТП.