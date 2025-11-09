Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 08:13
    Автобус с иностранными туристами в Таиланде попал в аварию и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Matichon.

    По данным издания, ДТП произошло в горной провинции Лампанг на севере королевства. Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было 38 пассажиров. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

    Все пассажиры были иностранными гражданами, в основном из арабских стран.

    Лента новостей