В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек

Автобус с иностранными туристами в Таиланде попал в аварию и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Matichon.

По данным издания, ДТП произошло в горной провинции Лампанг на севере королевства. Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было 38 пассажиров. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Все пассажиры были иностранными гражданами, в основном из арабских стран.