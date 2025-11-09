В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек
Другие страны
- 09 ноября, 2025
- 08:13
Автобус с иностранными туристами в Таиланде попал в аварию и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета Matichon.
По данным издания, ДТП произошло в горной провинции Лампанг на севере королевства. Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было 38 пассажиров. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.
Все пассажиры были иностранными гражданами, в основном из арабских стран.
