Tailandda turist avtobusu aşıb, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2025
- 08:55
Tailandda xarici turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb və 12 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Matchon" qəzeti xəbər yayıb.
Məlumata görə, qəza krallığın şimalındakı dağlıq Lampanq əyalətində baş verib. Avtobus Çianqmaydan Banqkoka gedirmiş, salonda 38 sərnişin olub.
Qəza zamanı xəsarət alan yaralılardan ikisi ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Bütün sərnişinlər əsasən ərəb ölkələrindən olan xarici vətəndaşlar olub.
Son xəbərlər
09:02
Mehriban Əliyeva Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
09:00
İlham Əliyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
08:55
Tailandda turist avtobusu aşıb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
08:33
Rusiyada minik və yük avtomobilləri toqquşub, altı nəfər ölübRegion
08:08
Senatın respublikaçı lideri demokratlarla şatdaunla bağlı məsləhətləşmələrindən danışıbDigər ölkələr
07:40
Foto
ABŞ-nin İllinoys Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü ilə bağlı tədbir keçirilibXarici siyasət
07:32
ABŞ-də gənc oğlan şerifin müavinini xidməti silahı ilə güllələyərək öldürübDigər ölkələr
07:15
Foto
Nyu-Yorkun Kolumbiya Universitetində Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunubDiaspor
06:34