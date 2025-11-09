Tailandda turist avtobusu aşıb, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Tailandda xarici turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb və 12 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Matchon" qəzeti xəbər yayıb.

    Məlumata görə, qəza krallığın şimalındakı dağlıq Lampanq əyalətində baş verib. Avtobus Çianqmaydan Banqkoka gedirmiş, salonda 38 sərnişin olub.

    Qəza zamanı xəsarət alan yaralılardan ikisi ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Bütün sərnişinlər əsasən ərəb ölkələrindən olan xarici vətəndaşlar olub.

    В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек

