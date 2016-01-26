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    В Таиланде из-за резкого похолодания погибли пять человек

    Изменение погоды обусловлено влиянием антициклона, пришедшим со стороны Китая

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Резкое похолодание в Таиланде стало причиной гибели пятерых человек в северных и центральных провинциях королевства. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Thai PBS. 

    Как отмечается, большинство жертв холода - одинокие люди преклонного возраста. Медики отмечают, что смерть могла наступить в результате хронических заболеваний, обострившихся на фоне переохлаждения. 

    Таиланд расположен в субэкваториальном поясе. Дома большинства его жителей не приспособлены к низким температурам.

    По данным метеорологического департамента Таиланда, изменение погоды обусловлено влиянием антициклона, пришедшим на территорию королевства со стороны Китая в минувшее воскресенье.

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