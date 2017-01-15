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    В Таиланде число жертв наводнения превысило 40

    В шести из двенадцати пострадавших провинций ситуация за последнее время улучшилась

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 41 человека.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Синоптики предупреждают, что муссоны в ближайшие дни принесут в регион новую порцию осадков. По словам главы ведомства Чатчая Промлерта, из-за проливных дождей под водой с начала января оказались территория 12 провинции южного Таиланда, где проживает почти 1,6 млн человек. 

    По данным департамента, в шести из двенадцати пострадавших провинций ситуация за последнее время улучшилась, вода постепенно начинает спадать. 

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