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    В Таиланде более 84 тыс. человек пострадали из-за наводнений

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 10:51
    В Таиланде более 84 тыс. человек пострадали из-за наводнений

    В столице Таиланда Бангкоке несколько районов города были затоплены из-за непрерывных дождей, начавшихся в четверг, что привело к эвакуации местных жителей.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По состоянию на субботу в результате наводнений по всей стране пострадали более 84 тыс. человек в 21 провинции, особенно в центральных районах. Власти направили жителям пострадавших районов экстренные предупреждения через систему массовой рассылки сообщений на мобильные телефоны, сообщило правительство.

    По словам властей, уровень воды в крупных каналах города повысился из-за накопившихся осадков, объем которых превысил 20 см. Паводковые воды распространились по городу, особенно в центральных и восточных районах, затопив дороги и остановив движение.

    Неблагоприятные погодные условия Сильные дожди Таиланд
    Tailandda daşqınlar səbəbindən 84 mindən çox insan zərər çəkib
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