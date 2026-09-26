В Таиланде более 84 тыс. человек пострадали из-за наводнений

В столице Таиланда Бангкоке несколько районов города были затоплены из-за непрерывных дождей, начавшихся в четверг, что привело к эвакуации местных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По состоянию на субботу в результате наводнений по всей стране пострадали более 84 тыс. человек в 21 провинции, особенно в центральных районах. Власти направили жителям пострадавших районов экстренные предупреждения через систему массовой рассылки сообщений на мобильные телефоны, сообщило правительство.

По словам властей, уровень воды в крупных каналах города повысился из-за накопившихся осадков, объем которых превысил 20 см. Паводковые воды распространились по городу, особенно в центральных и восточных районах, затопив дороги и остановив движение.