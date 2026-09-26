Tailandda daşqınlar səbəbindən 84 mindən çox insan zərər çəkib
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2026
- 12:23
Tailandın paytaxtı Banqkokda başlayan fasiləsiz yağışlar səbəbindən şəhərin bir neçə rayonunu su basıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
Məlumata görə, ölkə boyunca daşqınlar nəticəsində 21 əyalətdə, xüsusən də mərkəzi rayonlarda 84 mindən çox insan zərər çəkib.
Səlahiyyətlilərin sözlərinə görə, yağıntıların toplanması səbəbindən şəhərin böyük kanallarında suyun səviyyəsi yüksəlib. Daşqın suları şəhərə, xüsusilə də mərkəzi və şərq rayonlarına yayılaraq yolları su altında qoyub və nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb.
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