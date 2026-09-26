İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Tailandda daşqınlar səbəbindən 84 mindən çox insan zərər çəkib

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 12:23
    Tailandda daşqınlar səbəbindən 84 mindən çox insan zərər çəkib

    Tailandın paytaxtı Banqkokda başlayan fasiləsiz yağışlar səbəbindən şəhərin bir neçə rayonunu su basıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ölkə boyunca daşqınlar nəticəsində 21 əyalətdə, xüsusən də mərkəzi rayonlarda 84 mindən çox insan zərər çəkib.

    Səlahiyyətlilərin sözlərinə görə, yağıntıların toplanması səbəbindən şəhərin böyük kanallarında suyun səviyyəsi yüksəlib. Daşqın suları şəhərə, xüsusilə də mərkəzi və şərq rayonlarına yayılaraq yolları su altında qoyub və nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb.

    Tailand Krallığı Banqkok
    В Таиланде более 84 тыс. человек пострадали из-за наводнений
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:23

    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti