В Таиланде 25 человек погибли из-за наводнения на юге страны

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда.

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжительные проливные дожди в южных провинциях привели к затоплению около 3,7 тыс. населенных пунктов. Последствиями стихии оказались затронуты в общей сложности более 660 тыс. домохозяйств.

Пострадавшие в результате наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало.