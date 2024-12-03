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В Таиланде 25 человек погибли из-за наводнения на юге страны

В Таиланде 25 человек погибли из-за наводнения на юге страны По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 11:36
В Таиланде 25 человек погибли из-за наводнения на юге страны

По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжительные проливные дожди в южных провинциях привели к затоплению около 3,7 тыс. населенных пунктов. Последствиями стихии оказались затронуты в общей сложности более 660 тыс. домохозяйств.

Пострадавшие в результате наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало.

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