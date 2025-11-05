В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов

В Таджикистане произошло землетрясение мощностью в 5 баллов.

Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ со ссылкой на республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,3 единицы, а очаг залегал на глубине 12 км.

Землетрясение ощущалось и в Узбекистане. Информации о пострадавших или разрушениях нет.