В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 11:06
В Таджикистане произошло землетрясение мощностью в 5 баллов.
Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ со ссылкой на республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.
Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,3 единицы, а очаг залегал на глубине 12 км.
Землетрясение ощущалось и в Узбекистане. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
