Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 11:06
    В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов

    В Таджикистане произошло землетрясение мощностью в 5 баллов.

    Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ со ссылкой на республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга.

    Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,3 единицы, а очаг залегал на глубине 12 км.

    Землетрясение ощущалось и в Узбекистане. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

    Таджикистан землетрясение Узбекистан

    Последние новости

    11:29

    Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатов

    АПК
    11:28

    Марина Жунич: Для интеграции ИИ в госуправление Азербайджана нужно обновить нормативную базу

    ИКТ
    11:26
    Фото

    Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы

    Внешняя политика
    11:25
    Фото

    В Баку проходит курс НАТО

    Армия
    11:19

    Гюндюз Исмаилов: "Цвет разнообразия" собрал различные религиозные общины Азербайджана

    Религия
    11:09
    Фото

    В Баку проходит фестиваль  "Цвет разнообразия"

    Религия
    11:09

    Расширяется охват обязательного страхования от несчастных случаев на производстве

    Милли Меджлис
    11:06

    В Таджикистане произошло землетрясение мощностью 5 баллов

    Другие страны
    11:04

    Власти Армении поблагодарили Азербайджан за содействие в поставках пшеницы из России

    В регионе
    Лента новостей