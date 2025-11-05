Tacikistanda baş verən zəlzələ Özbəkistanda da hiss olunub
Tacikistanda 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan KİV-i respublikanın seysmik monitorinq mərkəzinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, zəlzələnin maqnitudası 4,3 olub, ocağı isə 12 km dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ Özbəkistanda da hiss edilib. Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
