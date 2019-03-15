В Сыктывкаре самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку, у него отказал двигатель

Boeing 737-800, летевший из якутского города Мирный в Москву приземлился в аэропорту Сыктывкара, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам представителя Северо-Западного следственного управлениия на транспорте СК, на данный момент проводится доследственная проверка. По предварительной версии, причиной стал отказ двигателя.

Он также добавил, что на данный момент борт находится в сыктывкарском аэропорту.

"Никто из пассажиров не пострадал, все живы-здоровы", – пояснил представитель ведомства. Число пассажиров не уточняется.