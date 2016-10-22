В супермаркете в Бельгии произошла стрельба

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Посетители и персонал супермаркета в Бельгии эвакуировали после получения сообщений о стрельбе, сообщает Report со ссылкой на бельгийские СМИ.

Неизвестный ворвался в магазин в городе Шатле в 50 км к югу от Брюсселя и открыл огонь из автомата Калашникова.

По сообщению RTL News, вооруженных людей, ворвавшихся в магазин, было несколько.

"Выстрелы были сделаны из автомата Калашникова", - заявил майор полиции Даниэль Вандерлик в интервью RTL News.

Никто из посетителей магазина не пострадал. Полиция предполагает, что целью нападавших было похищение ювелирных украшений.