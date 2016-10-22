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    В супермаркете в Бельгии произошла стрельба

    Посетители и персонал супермаркета были эвакуированы

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Посетители и персонал супермаркета в Бельгии эвакуировали после получения сообщений о стрельбе, сообщает Report со ссылкой на бельгийские СМИ.

    Неизвестный ворвался в магазин в городе Шатле в 50 км к югу от Брюсселя и открыл огонь из автомата Калашникова. 

    По сообщению RTL News,  вооруженных людей, ворвавшихся в магазин, было несколько.

    "Выстрелы были сделаны из автомата Калашникова", - заявил майор полиции Даниэль Вандерлик в интервью RTL News.

    Никто из посетителей магазина не пострадал. Полиция предполагает, что целью нападавших было похищение ювелирных украшений.

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