В Судане произошла очередная попытка госпереворота

Попытка нового военного переворота пресечена в Судане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Согласно информации телеканала "Аль-Арабия", в Судане пресечена попытка переворота против переходного военного совета, 68 офицеров находятся под следствием.
Напомним, что 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов в Судане произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости