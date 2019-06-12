В Судане произошла очередная попытка госпереворота

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Попытка нового военного переворота пресечена в Судане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации телеканала "Аль-Арабия", в Судане пресечена попытка переворота против переходного военного совета, 68 офицеров находятся под следствием.

Напомним, что 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов в Судане произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.