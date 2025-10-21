В Судане международный аэропорт подвергнулся атаке беспилотников
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 12:54
Международный аэропорт Хартума (Судан) был атакован беспилотниками.
Как передает Report, об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на источники в службе безопасности.
Сообщается, что атака произошла за день до возобновления внутренних рейсов.
Местные жители рассказали газете, что слышали работу ПВО и взрывы, а затем заметили клубы дыма над территорией аэропорта.
