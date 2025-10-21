Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Судане международный аэропорт подвергнулся атаке беспилотников

    Другие страны
    21 октября, 2025
    • 12:54
    В Судане международный аэропорт подвергнулся атаке беспилотников

    Международный аэропорт Хартума (Судан) был атакован беспилотниками.

    Как передает Report, об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на источники в службе безопасности.

    Сообщается, что атака произошла за день до возобновления внутренних рейсов.

    Местные жители рассказали газете, что слышали работу ПВО и взрывы, а затем заметили клубы дыма над территорией аэропорта.

