Sudanda aeroport dron hücumuna məruz qalıb
- 21 oktyabr, 2025
- 13:17
Sudanın Xartum Beynəlxalq Hava Limanı dron hücumuna məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sudan Tribune" təhlükəsizlik xidmətindəki mənbələrə istinadən bildirib.
Hücum daxili uçuşların bərpasından bir gün əvvəl baş verib.
Yerli sakinlər qəzetə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işə düşdüyünü və partlayış səsləri eşitdiklərini, daha sonra hava limanı ərazisi üzərində tüstü buludları gördüklərini bildiriblər.
