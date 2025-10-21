İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Sudanda aeroport dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:17
    Sudanda aeroport dron hücumuna məruz qalıb

    Sudanın Xartum Beynəlxalq Hava Limanı dron hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sudan Tribune" təhlükəsizlik xidmətindəki mənbələrə istinadən bildirib.

    Hücum daxili uçuşların bərpasından bir gün əvvəl baş verib.

    Yerli sakinlər qəzetə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işə düşdüyünü və partlayış səsləri eşitdiklərini, daha sonra hava limanı ərazisi üzərində tüstü buludları gördüklərini bildiriblər.

    Sudan hava limanı Dron
