 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Судане более 80 человек стали жертвами наводнений

    3 тысячи семей лишились своего имущества и были вынуждены спасаться от наводнения в горах

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Жертвами наводнений и селей в 13-ти штатах Судана, возникших в результате сильных ливней, стали 84 человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник суданский телеканал Blue Nile.

    Только в одном штате Кассала на востоке Судана погибли семь человек, при этом 3 тысячи семей лишились своего имущества и были вынуждены спасаться от наводнения в горах. Всего, по данным СМИ, около 60 тысяч суданцев понесли имущественные потери в результате наводнений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi