    В столичном аэропорту Литвы семь рейсов были задержаны из-за БПЛА

    • 27 сентября, 2025
    • 15:34
    В столичном аэропорту Литвы семь рейсов были задержаны из-за БПЛА

    Семь рейсов столкнулись с проблемами в Вильнюсском международном аэропорту (Литва) из-за замеченных беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со сылкой на предприятие по управлению воздушным движением "Оро навигация".

    Четыре рейса из-за инцидентов с БПЛА вылетели с опозданием, три рейса с опозданием приземлились.

    Vilnüs hava limanında PUA səbəbindən yeddi reys gecikib

    Лента новостей