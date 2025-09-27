В столичном аэропорту Литвы семь рейсов были задержаны из-за БПЛА

Семь рейсов столкнулись с проблемами в Вильнюсском международном аэропорту (Литва) из-за замеченных беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со сылкой на предприятие по управлению воздушным движением "Оро навигация".

Четыре рейса из-за инцидентов с БПЛА вылетели с опозданием, три рейса с опозданием приземлились.