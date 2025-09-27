В столичном аэропорту Литвы семь рейсов были задержаны из-за БПЛА
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 15:34
Семь рейсов столкнулись с проблемами в Вильнюсском международном аэропорту (Литва) из-за замеченных беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со сылкой на предприятие по управлению воздушным движением "Оро навигация".
Четыре рейса из-за инцидентов с БПЛА вылетели с опозданием, три рейса с опозданием приземлились.
Последние новости
16:48
В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюденияВ регионе
16:48
Сенатор Чили: Цель визита в Баку - укрепление двусторонних отношенийВнешняя политика
16:43
Фото
III Игры СНГ: Азербайджанская теннисистка вышла в финалИндивидуальные
16:31
Главы МИД Армении и Кубы обсудили вашингтонские договоренностиВ регионе
16:26
Азербайджан подтвердил поддержку мирного урегулирования конфликта в КашмиреВнешняя политика
16:26
Фото
В Марокко почтили память шехидов Отечественной войныВнешняя политика
16:18
Германия рассчитывает до конца года договориться с Сирией о депортации нелегаловДругие страны
16:13
Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООНВнешняя политика
16:11
Фото