    Vilnüs hava limanında PUA səbəbindən yeddi reys gecikib

    Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanında (Litva) yeddi reys pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) müşahidə edilməsi səbəbindən problemlərlə üzləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media hava hərəkətini idarəetmə müəssisəsinə istinadən məlumat yayıb.

    PUA ilə bağlı insidentlər səbəbindən dörd reys gecikmə ilə yola düşüb, üç reys isə gecikmə ilə eniş edib.

    В столичном аэропорту Литвы семь рейсов были задержаны из-за БПЛА

