Количество погибших в результате взрыва в Сомали возросло до 16 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье неподалеку от столичного порта Могадишо в Сомали, возросло до 16 человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, еще 48 человек пострадали. Заминированный автомобиль взорвался неподалеку от въезда в порт.
***10:00
По меньшей мере три человека погибли в результате подрыва автомобиля террористом-смертником у порта сомалийской столицы Могадишо.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"К настоящему моменту три мирных жителя погибли, еще семь пострадали", — приводит агентство слова майора Абдикади Ахмеда, расследующего инцидент.
Он добавил, что число жертв может возрасти, поскольку рядом с местом взрыва находился общественный транспорт.
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