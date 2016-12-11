Количество погибших в результате взрыва в Сомали возросло до 16 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье неподалеку от столичного порта Могадишо в Сомали, возросло до 16 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, еще 48 человек пострадали. Заминированный автомобиль взорвался неподалеку от въезда в порт.

***10:00

По меньшей мере три человека погибли в результате подрыва автомобиля террористом-смертником у порта сомалийской столицы Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

"К настоящему моменту три мирных жителя погибли, еще семь пострадали", — приводит агентство слова майора Абдикади Ахмеда, расследующего инцидент.

Он добавил, что число жертв может возрасти, поскольку рядом с местом взрыва находился общественный транспорт.