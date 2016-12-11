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    Количество погибших в результате взрыва в Сомали возросло до 16 - ОБНОВЛЕНО

    Сообщается, что еще 48 человек пострадали

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье неподалеку от столичного порта Могадишо в Сомали, возросло до 16 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

    По его данным, еще 48 человек пострадали. Заминированный автомобиль взорвался неподалеку от въезда в порт.

    ***10:00

    По меньшей мере три человека погибли в результате подрыва автомобиля террористом-смертником у порта сомалийской столицы Могадишо.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

    "К настоящему моменту три мирных жителя погибли, еще семь пострадали", — приводит агентство слова майора Абдикади Ахмеда, расследующего инцидент.

    Он добавил, что число жертв может возрасти, поскольку рядом с местом взрыва находился общественный транспорт.

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