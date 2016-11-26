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    В столице Сомали на полицейском КПП прогремел взрыв

    Взрыв произошел на КПП полиции неподалеку от овощного рынка в квартале Вабери

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва машины на полицейском КПП в Могадишо в субботу, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

    "Взрыв произошел на КПП полиции неподалеку от овощного рынка в квартале Вабери", - сообщил представитель полиции Мохамед Хуссейн.

    По его словам, жертвами стали полицейские и мирные жители, еще десять человек получили ранения.

    На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность взрыв.

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