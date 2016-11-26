В столице Сомали на полицейском КПП прогремел взрыв

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва машины на полицейском КПП в Могадишо в субботу, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

"Взрыв произошел на КПП полиции неподалеку от овощного рынка в квартале Вабери", - сообщил представитель полиции Мохамед Хуссейн.

По его словам, жертвами стали полицейские и мирные жители, еще десять человек получили ранения.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность взрыв.