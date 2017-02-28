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    В столице Пакистана проходит Совет глав МИД Организации экономического сотрудничества

    Завтра в Исламабаде откроется саммит ОЭС

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В столице Пакистана Исламабаде проходит заседание совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на сессии выступил глава МИД Ирана, председатель 21-го Совета министров стран ОЭС Мохаммед Джавад Зариф.

    В ходе выступления он сообщил о разработке новой "дорожной карты" в вопросах взаимодействия между странами, входящими в ОЭС, до 2025 года под названием "Перспективы ОЭС до 2025 года". По его словам, данные ориентиры будут вести страны ОЭС к дальнейшей региональной интеграции и сплоченности. Зариф также подчеркнул, что успех организации зависит от активного участия всех ее членов.

    Отметим,  1 марта  в Исламабаде пройдет саммит ОЭС.

    ОЭС была создана в 1985 году. Ее членами являются Иран, Турция, Пакистан, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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