В столице Пакистана проходит Совет глав МИД Организации экономического сотрудничества

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В столице Пакистана Исламабаде проходит заседание совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на сессии выступил глава МИД Ирана, председатель 21-го Совета министров стран ОЭС Мохаммед Джавад Зариф.

В ходе выступления он сообщил о разработке новой "дорожной карты" в вопросах взаимодействия между странами, входящими в ОЭС, до 2025 года под названием "Перспективы ОЭС до 2025 года". По его словам, данные ориентиры будут вести страны ОЭС к дальнейшей региональной интеграции и сплоченности. Зариф также подчеркнул, что успех организации зависит от активного участия всех ее членов.

Отметим, 1 марта в Исламабаде пройдет саммит ОЭС.

ОЭС была создана в 1985 году. Ее членами являются Иран, Турция, Пакистан, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.