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В столице Нигерии из-за обрушения здания погибли семь человек

В столице Нигерии из-за обрушения здания погибли семь человек Минимум семь человек погибли в результате обрушения здания в нигерийской столице Абудже.
Другие страны
28 октября 2024 г. 18:20
В столице Нигерии из-за обрушения здания погибли семь человек

Минимум семь человек погибли в результате обрушения здания в нигерийской столице Абудже.

Как передает Report, об этом сообщила газета Premium Times.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Сабон-Лугбе. По версии издания издание Punch, под завалами оказались около 40 человек, 5 из которых удалось спасти. До происшествия здание было частично снесено.

Отмечается, что обрушение могло произойти из-за неправильной технологии сноса. По словам представителя городского управления по чрезвычайным ситуациям Абуджи Нкечи Исы, поисково-спасательные работы были прекращены, так как под обломками здания других тел обнаружено не было.

За период с января по июль 2024 года, согласно Совету по регулированию инженерии в Нигерии, в стране было зафиксировано как минимум 22 случая обрушения аварийных зданий. Так, в июле двухэтажная школа обрушилась в северо-центральной части Нигерии, в результате чего погибли 22 ученика.

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Версия на английском языке Building collapse in Nigeria’s capital leaves at least 7 dead, authorities say

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