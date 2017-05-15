В столице Йемена объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В столице Йемена Сане объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры, из-за которой погибли десятки людей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Минздрав страны призвал различные гуманитарные организации оказать помощь в сложившейся ситуации и предотвратить «беспрецедентную катастрофу».

Отмечается, что система здравоохранения страны, пострадавшая в результате двухлетней войны, не может самостоятельно справиться со вспышкой болезни.