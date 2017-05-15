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    В столице Йемена объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры

    Cистема здравоохранения страны не может самостоятельно справиться со вспышкой болезни© Foto: "Photosight.ru"

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В столице Йемена Сане объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры, из-за которой погибли десятки людей.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Минздрав страны призвал различные гуманитарные организации оказать помощь в сложившейся ситуации и предотвратить «беспрецедентную катастрофу».

    Отмечается, что система здравоохранения страны, пострадавшая в результате двухлетней войны, не может самостоятельно справиться со вспышкой болезни.

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