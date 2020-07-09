В сточных водах Парижа вновь обнаружили коронавирус

Французские исследователи предупреждают о возможном возвращении эпидемии коронавируса в Париже

Французские исследователи предупреждают о возможном возвращении эпидемии коронавируса в Париже. Они обнаружили следы вируса в сточных водах впервые после отмены режима самоизоляции. Как сообщает Report, об этом пишет французская газета Le Monde.

С 5 марта по 23 апреля сотрудники Исследовательского института Inserm проводили замеры, в ходе которых соотносили их результаты с данными властей о количестве больных. В середине мая, когда был снят режим самоизоляции, они не выявили следов коронавируса ни в одной из проб сточных вод. Однако с 22 по 25 июня в шести из двенадцати проб они вновь констатировали его слабое присутствие. Спустя еще неделю их результат подтвердился.

В организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris подтвердили, что подобный метод может "отчасти отражать состояние здоровья населения", причем на более ранней стадии. Дело в том, что вирус появляется в отходах жизнедеятельности человека уже через несколько дней после заражения, еще до появления симптомов. Сейчас региональное агентство здравоохранения вместе с Eau de Paris пытается выработать методологию анализа полученных результатов, а также варианты совершенствования сбора данных. В частности, рассматривается вариант с установкой датчиков в различных точках канализации, чтобы точнее определять районы, где вирус попадает в воду.