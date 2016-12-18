В США женщина погибла из-за упавшего на свадебную процессию дерева

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В результате падения эвкалипта на свадебную процессию в парке города Уиттьер недалеко от Лос-Анджелеса погибла женщина, также известно о пяти пострадавших.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную охрану округа.

По данным агентства, несколько человек были заблокированы упавшим деревом, и спасателям пришлось использовать бензопилы, чтобы освободить их. Четверо пострадавших отделались ссадинами и ушибами, один получил легкую травму.