В США заявили об убийстве двух сотрудников посольства Израиля

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне.

Как передает Report , об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Ранее телеканал ABC сообщил, что два человека, среди которых, предположительно, сотрудник израильского посольства, погибли при стрельбе у Столичного еврейского музея Вашингтона.

"Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени - ред.) у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", - написала Ноэм.

Она также пообещала привлечь к ответственности нападавшего.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice.