В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

В настоящее время нет доказательств, что коронавирус начал распространяться по миру после утечки из лаборатории в Китае, но эту возможность не следует исключать полностью

В настоящее время нет доказательств, что коронавирус начал распространяться по миру после утечки из лаборатории в Китае, но эту возможность не следует исключать полностью.

Как передает Report, об этом заявил директор Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз в интервью Fox News.

Специалист указал на ранее приведенные версии создания COVID-19 в лаборатории при разработке биологического оружия: “Это не соответствует известной нам информации о данном вирусном геноме”.

Говоря о версии, что вирус распространился из китайской лаборатории “по ошибке”, Коллинз заявил, что “никогда не исключал этого, хотя не было доказательств этого”.

Глава Национальных институтов здравоохранения США назвал гипотезу с утечкой вируса из лаборатории экстраординарной: “Возможно, произошла утечка в лаборатории. Но опять же, это экстраординарное утверждение. В этом случае нам нужно провести основанное на фактах экспертное расследование”.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведки США сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.