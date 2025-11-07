Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 00:45
    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

    Украина должна оставаться фактором сдерживания России и по завершении нынешней войны.

    Как передает Report, об этом говорится в письменных ответах выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Александера Велес-Грина.

    Документ, как ожидается, будет зачитан на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    "Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны", - говорится в нем.

    Вашингтон, отмечает кандидат, концентрирует внимание на "неотложных и крупных приоритетах в других регионах, особенно на защите континентальной части США и сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".

    "В свете этого решением является, как подчеркивают президент [Трамп] и [американский военный] министр [Пит Хегсет], координация Европой усилий по вооружению Украины на постоянной основе", - заявляет Велес-Грин.

    По его словам, "США продолжат оказывать критически важную, но ограниченную поддержку, в том числе за счет своего расширенного ядерного сдерживания, но ключевыми будут усилия Европы, направленные на то, чтобы гарантировать сдерживание России от провоцирования более широкой войны с НАТО".

    Европа должна взять на себя "основную ответственность" за "конвенциональную оборону" континента, а также "поддержку обороны Украины", указывает чиновник.

    Пентагон США Россия Украина российско-украинская война сдерживание
    Aleksandr Veles-Qrin: Ukrayna müharibə bitdikdən sonra da Rusiya üçün çəkindirici rol oynamalıdır

    Последние новости

    01:17

    Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

    Другие страны
    00:45

    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

    Другие страны
    00:24

    СБ ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

    Другие страны
    23:51

    Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

    Другие страны
    23:38

    СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

    Другие страны
    23:27

    Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей

    Индивидуальные
    23:01
    Видео

    Уиткофф: Президент Ильхам Алиев - пример настоящего лидера государства

    Другие страны
    22:52
    Фото

    Сахиба Гафарова принимает участие в церемонии открытия саммита лидеров COP30

    COP29
    Лента новостей