В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

Украина должна оставаться фактором сдерживания России и по завершении нынешней войны.

Как передает Report, об этом говорится в письменных ответах выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Александера Велес-Грина.

Документ, как ожидается, будет зачитан на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны", - говорится в нем.

Вашингтон, отмечает кандидат, концентрирует внимание на "неотложных и крупных приоритетах в других регионах, особенно на защите континентальной части США и сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе".

"В свете этого решением является, как подчеркивают президент [Трамп] и [американский военный] министр [Пит Хегсет], координация Европой усилий по вооружению Украины на постоянной основе", - заявляет Велес-Грин.

По его словам, "США продолжат оказывать критически важную, но ограниченную поддержку, в том числе за счет своего расширенного ядерного сдерживания, но ключевыми будут усилия Европы, направленные на то, чтобы гарантировать сдерживание России от провоцирования более широкой войны с НАТО".

Европа должна взять на себя "основную ответственность" за "конвенциональную оборону" континента, а также "поддержку обороны Украины", указывает чиновник.