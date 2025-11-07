İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    • 07 noyabr, 2025
    • 01:12
    Aleksandr Veles-Qrin: Ukrayna müharibə bitdikdən sonra da Rusiya üçün çəkindirici rol oynamalıdır

    Ukrayna indiki müharibə bitdikdən sonra da Rusiya üçün çəkindirici rol oynamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu bəyanatla ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən müharibə nazirinin siyasət məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülən Aleksandr Veles-Qrin çıxış edib.

    Veles-Qrinin ABŞ qanunvericilərinin suallarına yazılı cavablarında deyilir. "Mən hesab edirəm ki, Ukraynanın özünü müdafiə etmək üçün adekvat şəkildə silahlanması və hətta müharibə bitdikdən sonra da Rusiyaya qarşı etibarlı maneə rolunu oynaması vacibdir".

    Sənəd Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsində onun namizədliyinə baxılması üçün dinləmələr üçün hazırlanıb.

    Pentaqonun namizədinin qeyd etdiyi kimi, Vaşinqton digər regionlardakı təcili və əsas prioritetlərə diqqət yetirir, xüsusən kontinental ABŞ-ı müdafiə edir və Çini Hind-Sakit Okean bölgəsində saxlayır.

    "Bunun işığında, Prezident (Donald Tramp-Qeyd) və (ABŞ-nin müharibə naziri - Qeyd) Pit Heqsetin vurğuladığı kimi, həll yolu Avropanın Ukraynanı davamlı olaraq silahlandırmaq üçün səyləri əlaqələndirməsidir".

    Onun sözlərinə görə, Avropa qitənin adi müdafiəsi üçün əsas məsuliyyəti öz üzərinə götürməli, eyni zamanda Ukraynanın müdafiəsinə dəstək verməlidir. Moskva və Pekin arasında qarşılıqlı əlaqəni şərh edən Velez-Qrin qeyd edib: "ABŞ Rusiya və Çin arasında əməkdaşlığı zəiflətmək üçün istifadə edilə bilən müxtəlif alətlərə malikdir". Lakin o, hansı alətləri nəzərdə tutduğunu dəqiqləşdirməyib.

    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

