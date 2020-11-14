В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень - 154,5 тыс.

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень - 154,5 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, в США 13 ноября было подтверждено 154 576 случаев заражения новым коронавирусом.