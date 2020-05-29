В США задержаны 40 человек в ходе протестов из-за смерти афроамериканца

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали более 40 человек, участвовавших в четверг в протестных акциях в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что демонстрации в городе в ряде случаев переросли в столкновения с полицейскими. Одного из сотрудников органов безопасности ударили мусорным ящиком по голове. Всего пострадали четыре полицейских, они доставлены в городские больницы. Как подчеркнула телекомпания, у одного из задержанных нашли при себе нож.

Протесты в Нью-Йорке прошли на фоне беспорядков в Миннеаполисе, начавшихся после того, как в интернет попала видеозапись задержания 25 мая Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого он умер в больнице.