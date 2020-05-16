В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения COVID-19

Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за сутки, более 1,6 тысячи человек скончались. Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировалиновых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 27 368.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1 632 человека, днем ранее сообщалось о 1 779 летальных исходах.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились болеечеловек, скончались

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.