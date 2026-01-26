В США за сутки отменили более 11 тыс. авиарейсов
Другие страны
- 26 января, 2026
- 11:12
В США отменили более 11 тыс. рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, что стало худшим показателем со времен пандемии.
Как передает Report, об этом в эфире Fox news заявил министр транспорта США Шон Даффи.
"Более 11 тыс. рейсов сегодня были отменены, 17 тыс. вылетов задержаны. Это худший день по количеству отмененных рейсов со времен пандемии коронавируса", - сказал он.
При этом, Даффи отметил, что эта ситуация вызвана не только погодными условиями, но и нехваткой кадров в аэропортах.
Последние новости
11:59
В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и ИзраиляВнешняя политика
11:55
В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человекДругие страны
11:54
В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 странЗдоровье
11:53
SOCAR установил новый рекорд в буровых работахЭнергетика
11:53
В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголяЗдоровье
11:52
В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаныПроисшествия
11:47
АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории АзербайджанаЗдоровье
11:44
Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:44