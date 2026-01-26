Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В США за сутки отменили более 11 тыс. авиарейсов

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 11:12
    В США за сутки отменили более 11 тыс. авиарейсов

    В США отменили более 11 тыс. рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, что стало худшим показателем со времен пандемии.

    Как передает Report, об этом в эфире Fox news заявил министр транспорта США Шон Даффи.

    "Более 11 тыс. рейсов сегодня были отменены, 17 тыс. вылетов задержаны. Это худший день по количеству отмененных рейсов со времен пандемии коронавируса", - сказал он.

    При этом, Даффи отметил, что эта ситуация вызвана не только погодными условиями, но и нехваткой кадров в аэропортах.

    США неблагоприятная погода отмена рейсов
