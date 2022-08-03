В США выставили на продажу принадлежавшее семье Уолта Диснея ранчо

Ранчо в штате Вайоминг, которое ранее принадлежало семье Уолта Диснея, выставлено на продажу за 71 млн долларов.

Ранчо в штате Вайоминг, которое ранее принадлежало семье Уолта Диснея, выставлено на продажу за 71 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Площадь ранчо составляет 2 тыс. гектаров.

Уолтер Элайас Дисней - американский мультипликатор, продюсер и режиссер. Создатель Микки-Мауса и множества других мультипликационных персонажей. Продюсер более 650 и режиссер 120 мультфильмов, основатель The Walt Disney Company. Лауреат самого большого числа премий "Оскар" в истории: 22 состязательных (1933-1959, 1969 - посмертно), трех почетных (1933, 1939, 1942) и премии им. Ирвинга Тальберга (1942).