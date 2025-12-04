Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В США врача приговорили к тюремному заключению за слежку за пациентами

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 06:46
    В США врача приговорили к тюремному заключению за слежку за пациентами

    Врач из американского штата Мичиган был приговорен к тюремному заключению сроком от 35 до 60 лет за сексуальное насилие и тайное наблюдение за пациентами.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал People.

    По его данным, в 2024 году в отношении 42-летнего Умайра Эджаза возбудили уголовное дело после того, как его супруга передала полиции материалы скрытой видеосъемки, на которой были запечатлены она сама, их дети и другие родственницы.

    В ходе расследования было установлено, что врач также размещал скрытые камеры в больничных палатах, тем самым нарушая закон о неприкосновенности частной жизни пациентов и злоупотребляя своим врачебным положением.

    Отмечается, что помимо вышеперечисленных обвинений, несколько пациенток Эджаза подали иски в суд, утверждая, что тот совершил над ними насильственные действия в больнице.

    "Я приветствую решение судьи Андерсона о вынесении приговора и усилия прокурора по привлечению этого больного человека к полной ответственности", - приводит журнал слова шерифа округа Окленд Майкла Бушара.

    Журнал подчеркивает, что на данный момент расследования по делу Эджаза все еще продолжаются.

    США слежка врач Мичиган
    ABŞ-də həkim gizli şəkildə xəstələri izlədiyinə görə həbs edilib
    Elvis

    Последние новости

    06:46

    В США врача приговорили к тюремному заключению за слежку за пациентами

    Другие страны
    06:18

    NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

    Другие страны
    05:59

    Мадуро: Телефонный разговор с Трампом прошел в уважительном и дружелюбном тоне

    Другие страны
    05:26

    Астрономы обнаружили самую крупную вращающуюся структуру во Вселенной

    Это интересно
    04:57

    Трамп: США раскроют данные об убийстве после удара по катеру на Карибах

    Другие страны
    04:38
    Фото

    Азербайджан проинформировал ООН о возвращении населения на освобожденные от оккупации территории

    Внешняя политика
    04:19

    Венесуэла заявила о полном суверенитете над своим воздушным пространством

    Другие страны
    03:55

    СМИ: В Ливане назвали превосходными итоги переговоров с Израилем

    Другие страны
    03:22

    СМИ: Стороны конфликта на востоке Йемена договорились о прекращении огня

    Другие страны
    Лента новостей