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В США восемь человек ранены при стрельбе на парковке

В США восемь человек ранены при стрельбе на парковке

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на парковке у бара в городе Сан-Антонио (штат Техас). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По информации полиции, стрелявший был в компании людей, которую не пустили в бар, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения. После этого, как указывает шеф полиции, один из мужчин отошел к своей машине, достал винтовку из багажника и открыл огонь.

Пострадавшие самостоятельно добрались до больницы.

Личность подозреваемого в настоящее время не установлена. Ведутся его поиски.

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