Число погибших в результате природных катаклизмов во Вьетнаме возросло до 55

Число погибших в результате проливных дождей, наводнений и оползней в центральном Вьетнаме возросло до 55 человек, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило в субботу Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

За последнюю неделю в некоторых районах центрального Вьетнама выпало более 1900 мм (74,8 дюйма) осадков. Этот регион является крупным центром производства кофе и славится своими популярными пляжами, но он также подвержен штормам и наводнениям.

Почти половина погибших находилась в провинции Даклак, где скончались 27 человек, и 14 человек - в провинции Кханьхоа.

По оценкам правительства, ущерб от наводнения составил около 8,98 трлн донгов (341 млн долларов).

По данным агентства, более 235 000 домов были затоплены, а посевы на площади почти 80 000 гектаров были повреждены.