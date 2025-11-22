İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 55-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 11:01
    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 55-ə çatıb

    Vyetnamın mərkəzində güclü yağışlar, daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 55-ə çatıb, daha 13 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması Agentliyi məlumat yayıb.

    Daklak əyalətində 27 nəfər, Khanhoa əyalətində isə 14 nəfər ölüb.

    Hökumətin qiymətləndirməsinə görə, daşqından dəyən zərər təxminən 8.98 trilyon donq (341 milyon dollar) təşkil edib.

    Agentliyin məlumatına görə, 235 000-dən çox ev su altında qalıb, təxminən 80 000 hektar əkin sahəsinə ziyan dəyib.

    Vyetnam daşqın torpaq sürüşmələri
    Число погибших в результате природных катаклизмов во Вьетнаме возросло до 55
    Central Vietnam death toll rises to 55 from flooding, landslides

