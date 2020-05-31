​В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, 967 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 146 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 266.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 967 человек, накануне сообщалось о 1 193 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 770 384 случая заражения коронавирусом и 103 781 смертельный случай. Отмечается, что выздоровели более 416 тысяч человек.