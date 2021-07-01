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В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек

В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе
Другие страны
1 июля 2021 г. 10:09
В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек

По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Отмечается, что взрыв произошел в процессе изъятия правоохранителями свыше двух тонн фейерверков, незаконно распространяемых в районе города.

В результате произошедшего был также нанесен ущерб зданиям и автомобилям, был частично разрушен и грузовик, в который складывали фейерверки, по улицам разбросаны обломки. Некоторые пострадавшие гражданские лица были доставлены в больницы, у троих из них тяжелые ранения.

Причина взрыва пока неизвестна.

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