В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек

По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе

По меньшей мере 16 человек, в том числе полицейские, пострадали в результате взрыва изъятых полицией незаконно продаваемых фейерверков в американском Лос-Анджелесе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Отмечается, что взрыв произошел в процессе изъятия правоохранителями свыше двух тонн фейерверков, незаконно распространяемых в районе города.

В результате произошедшего был также нанесен ущерб зданиям и автомобилям, был частично разрушен и грузовик, в который складывали фейерверки, по улицам разбросаны обломки. Некоторые пострадавшие гражданские лица были доставлены в больницы, у троих из них тяжелые ранения.

Причина взрыва пока неизвестна.