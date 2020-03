В США в результате торнадо погибли 6 человек

Число погибших в результате торнадо в районе города Нэшвилл в США возросло до 6-ти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось о двух погибших. Как сообщает телеканал, три человека погибли в округе Патнам, два в районе Ист-Нэшвилл и один человек скончался в результате разгула стихии в округе Бентон.Власти и полиция сообщают, что многие пострадали, по меньшей мере 40 зданий разрушены. Люди также находятся под завалами. Непогода привела к повреждению линий электропередачи и газопроводов.NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени, более 44 тысяч потребителей остались без электричества.

Tornado missed us by 20 ft in East Nashville pic.twitter.com/yxUYYrFFfE