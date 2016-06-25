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    Число жертв наводнений в США возросло до 18 - ОБНОВЛЕНО

    Власти штата опасаются, что жертв может быть еще больше

    Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Не менее 18 человек погибли из-за наводнений в американском штате Западная Вирджиния.

    Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на окружных шерифов и участников спасательных операций.

    Власти штата опасаются, что жертв может быть еще больше.

    ***23:21

    Баку. 24 Июня. REPORT.AZ/ Наводнения унесли жизни 14 человек в американском штате Западная Вирджиния.

    Как передает Report, об этом в пятницу заявил губернатор штата Эрл Рэй Томблин на пресс-конференции.

    По его словам, поисковые операции на территории штата продолжаются. Ранее власти Западной Вирджинии сообщали о четырех погибших.

    Причиной наводнений стали проливные дожди.

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