В США число погибших в ходе стрельбы возросло до четырех, пострадали 30 человек

При стрельбе в школе в американском штате Джорджия погибли не менее четырех человек.
Как передает Report, об этом сообщает CNN.
"Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в школе в США, около 30 пострадали", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, все школы округа Барроу временно закрыты, туда из соображений безопасности направлены сотрудники полиции.
В школе города Уиндер в штате Джорджия произошла стрельба, в ходе которой погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал MSNBC.
Согласно информации, пострадали не менее четырех человек.
По данным телеканала CNN, полиция задержала подозреваемого, в то же время сотрудники ФБР оказывают помощь местным правоохранительным органам.
Отмечается, что на месте происшествия находятся пять машин скорой помощи, одному из пострадавших понадобилась госпитализация на вертолете.