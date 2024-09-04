В США число погибших в ходе стрельбы возросло до четырех, пострадали 30 человек

В школе города Уиндер в штате Джорджия произошла стрельба, в ходе которой погибли два человека.

При стрельбе в школе в американском штате Джорджия погибли не менее четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в школе в США, около 30 пострадали", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, все школы округа Барроу временно закрыты, туда из соображений безопасности направлены сотрудники полиции.

21:10

В школе города Уиндер в штате Джорджия произошла стрельба, в ходе которой погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал MSNBC.

Согласно информации, пострадали не менее четырех человек.

По данным телеканала CNN, полиция задержала подозреваемого, в то же время сотрудники ФБР оказывают помощь местным правоохранительным органам.

Отмечается, что на месте происшествия находятся пять машин скорой помощи, одному из пострадавших понадобилась госпитализация на вертолете.