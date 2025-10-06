В США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна

Увольнения госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) в США уже начались.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Это уже происходит", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, когда начнутся увольнения госслужащих. Глава американской администрации, слова которого приводят журналисты пресс-пула Белого дома, добавил, что шатдаун спровоцирован позицией его политических оппонентов из Демократической партии.

"Это их, а не наш шатдаун", - заявил он.

Напомним, что 1 октября американское правительство частично приостановило работу (шатдаун), так как республиканцы и демократы не смогли договориться о принятии законопроекта о финансировании государственных услуг на период до октября и далее.

Республиканцы продвигают принятие законопроекта о временном продлении государственного финансирования без сопутствующих других инициатив - известного как резолюция о чистом продолжении финансирования, или CR.

У республиканцев всего 53 места в Сенате, и им не хватает 60 голосов, необходимых для принятия законопроекта о расходах, а это значит, что им нужна поддержка демократов.

Демократы стремятся использовать это преимущество для продвижения своих политических целей в сфере здравоохранения, включая обеспечение бессрочности субсидий на медицинское страхование для лиц с низким доходом, а также отмена сокращений программы медицинского страхования Medicaid, проведенных администрацией президента Дональда Трампа.